Туляков ждет встреча с Белорусским государственным академическим музыкальным театром Фото: материалы пресс-служб

Уже на этой неделе на сцене Тульского академического театра драмы — первые из постановок. Белорусский театр приезжает в наш город не впервые — творческое сотрудничество длится с 2013 года.

С 10 по 16 июня 2021 года БГАМТ представит: фолк-рок-мюзикл «Тристан и Изольда», лирическая комедия «Свадьба в стиле ретро» А. Журбина, мюзикл «Стакан воды» В. Кондрусевича, оперетта «Король вальса» И. Штрауса, мюзикл «Еврейское счастье» В. Баннера, музыкальная комедия «Бабий бунт» Е. Птичкина. А завершит гастроли феерическое «Музыкальное шоу в стиле Сан-Ремо».