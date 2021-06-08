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Общество8 июня 2021 10:18

Предприниматель в Туле открыл автомойку вместо гостиницы: теперь придется перепрофилироваться

Суд обязал собственника земельного участка использовать его по целевому назначению
Игорь КОПЫТОВ
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Предприниматель в Туле открыл автомойку вместо гостиницы: теперь придется перепрофилироваться

Предприниматель в Туле открыл автомойку вместо гостиницы: теперь придется перепрофилироваться

Фото: соцсети

Прокуратурой города Тулы установлено, что земельный участок, расположенный на пересечении улиц Герцена и Луначарского, использовался собственником не для гостиничного обслуживания и индивидуального жилого строительства, как определено его целевым назначением, а для автомойки.

Теперь решением суда ловкому бизнесмену придется прикрыть автомойку и вникать в новое направление предпринимательской деятельности.