Предприниматель в Туле открыл автомойку вместо гостиницы: теперь придется перепрофилироваться
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Прокуратурой города Тулы установлено, что земельный участок, расположенный на пересечении улиц Герцена и Луначарского, использовался собственником не для гостиничного обслуживания и индивидуального жилого строительства, как определено его целевым назначением, а для автомойки.
Теперь решением суда ловкому бизнесмену придется прикрыть автомойку и вникать в новое направление предпринимательской деятельности.