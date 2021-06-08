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Здоровье8 июня 2021 9:49

Более четырехсот нарушений масочного режима выявили полицейские в Тульской области за минувшую неделю

В ближайшие дни проверки пройдут на массовых мероприятиях
Игорь КОПЫТОВ
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Более четырехсот нарушений масочного режима выявили полицейские в Тульской области за минувшую неделю

Более четырехсот нарушений масочного режима выявили полицейские в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские совместно с Роспотребнадзором проверят соблюдение масочного режима на массовых мероприятиях. Перечень их у правоохранителей уже есть — как регионального масштаба, так и районного.

Полиция полностью готова к проведению театрального фестиваля «Толстой», музыкального фестиваля «Дикая мята». Опыт работы в условиях массового скопления народа уже есть - в полной мере была обеспечена безопасность на фестивале Крапивы, который прошел в минувшую субботу.