8 июня поселок Ленинский в Туле останется без воды Фото: Алексей ФОКИН

По информации «Тулагорводоканала» ограничение подачи воды коснется поселка Ленинский. Воды не будет с 10:00 до 17:00 по следующим адресам: ул. Ленина, 1, 3а, 5, 7, 9, 9а, 12, ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5, ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8 ,ул. Маяковского, 31 , ул. Терешковой, 5 ,7, ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Совхозная, 2, в частном секторе: ул. Маяковского, ул. Пушкина, ул. Колхозная, ул. Октябрьская, пер. Зеленый, ул. Первомайская.