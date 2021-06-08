Около десятка улиц Тулы остались 8 июня без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Света не будет по следующим адресам:

До 12:00 - Красноармейский пр-т, 1, 2-а.

До 15:00 - Красноармейский пр-т, 1, 3-а; ул. Революции, 17, 6-б.

До 16:00 - ул. Оружейная, 46-а, 46, 48, 50, 44; ул. Ползунова, 5, 7, 9-а, 11, 15 к. 1; ул. Седова, 12 к.1, 4, 8; ул. Прокудина, 2 к.1, 2 к.2, 7/13, 1/10, 3, 11, 11-а, 8. До 17:00 - ул. Буденого 45-59 (нечётн.), 58-64 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а; ул.П. Алексеева 7-19 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. М. Смирнова 85, 83, 68; ул. Оборонная 96; ул. Севастопольская, 18-26 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.); ул. Ватутина, 23-50; ул. Щепкина, 20-50 (чётн.); ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая, 40, 42; Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а; п. Горелки: ул. Заречная, 31-45.