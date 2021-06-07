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Происшествия7 июня 2021 16:21

В Туле местный житель по пьянке забил соседа кулаками по голове

Пострадавший от его действий скончался позже от полученных повреждений
Елена Иргиз
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В Туле местный житель по пьянке забил соседа кулаками по голове

В Туле местный житель по пьянке забил соседа кулаками по голове

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле местный житель по пьянке забил соседа кулаками по голове. Пострадавший от его действий скончался позже от полученных повреждений.

Как было установлено в ходе судебного следствия, вечером 31 декабря 2020 года в одной из коммунальных квартир в Туле на улице Металлургов 33-летний местный житель выпивал в компании соседа и поссорился с ним. Вспыхнула драка, в пылу которой обвиняемый нанес 38-летнеу мужчине множество ударов кулаками по голове. От полученных травм мужчина скончался в тот же день в своей квартире.

Суд признал туляка виновным в преступлении «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь за свои действия мужчина отправится на 8 лет в колонию строгого режима.