«Принеси пользу своему городу»: «Балтика» организовала раздельный сбор упаковки на экомарафоне «Реки бегут»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в Туле на Казанской набережной прошел экологический марафон "Реки России"

Экомарафон #рекибегут — это спортивно-развлекательные мероприятия, участники которых стремятся привлечь внимание к заботе об окружающей среде и созданию гармоничной жизни в родном городе.

Сотрудники тульского филиала — это не просто хорошие пивовары, но и отличные спортсмены и вовлеченные эко-волонтеры. Они не только поучаствовали в забеге на дистанции 5 и 10 км, но и организовали на площадке мероприятия сбор пластиковых бутылок и банок на переработку, поддержав проект компании «Принеси пользу своему городу». Участники экомарафона «Реки бегут» сдавали пластиковые бутылки и алюминиевые банки на трех точках сбора отходов упаковки «Принеси пользу своему городу» в стартово-финишном городке и в зоне музыкальной поддержки у фонтана, а также пообщались с волонтерами и узнали много полезного о сортировке отходов: куда можно сдать вторсырье, с чего начать раздельный сбор, какие здоровые привычки помогут сделать жизнь чище и экологичнее, что происходит с упаковкой после сдачи и какие новые вещи делают, используя вторичные материалы. Все собранные бутылки были переданы на сортировочную станцию для дальнейшей отправки на переработку.

«Балтика» организовала раздельный сбор упаковки на экомарафоне «Реки бегут»

Компания ставит перед собой цель варить пенный напиток с заботой об окружающей среде, бережно расходовать воду и сокращать экослед и готовой продукции «от поля до бокала». Например, в прошлом году компания запустила спутниковый СО2-мониторинг своих посевов ячменя, обеспечила сбор и переработку почти 50% объема выпущенной упаковки, увеличила до 10% долю «зеленого» топлива для своих филиалов. Компания развивает проект «Принеси пользу своему городу», направленный на содействие созданию в нашей стране системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки, с 2013 года.

Подсчитано, что на долю упаковки, приходится около 40% углеродного следа пенного напитка из всей цепочки поставок. Формирование современной системы раздельного сбора и переработки коммунальных отходов, отказ от захоронения мусора в пользу вторичной переработки — важный фактор снижения нагрузки на окружающую среду.

Участники экомарафона «Реки бегут» сдавали пластиковые бутылки и алюминиевые банки на трех точках сбора отходов

В Туле рамках проекта «Принеси пользу своему городу» в 2020 году совместно с региональным оператором «Хартией» и Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области установлена стационарная площадка для раздельного сбора отходов упаковки на парковке гипермаркета «Зельгрос». За 8 месяцев работы пункта на переработку отправлено более 80 тонн вторсырья: алюминиевых банок, стекла, пластика и бумаги. Также около завода в Туле – по адресу Одоевское шоссе, д. 85 - установлены контейнеры для раздельного сбора макулатуры, пластиковых бутылок, алюминиевых банок и стеклянной тары.

Мы благодарим наших потребителей и эко-волонтеров, которые разделяют наши ценности, придерживаются принципов раздельного сбора и способствуют распространению культуры обращения с отходами!