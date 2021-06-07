Неизвестное ранее братское захоронение обнаружено в Тульской области Фото: соцсети

Поисковики отряда «Штурм» локализовали захоронение предположительно 1942 года. Данные о возможных могилах были получены при изучении архивных документов МО РФ во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж». Местонахождение еще, как минимум, двух захоронений пока уточняется.

Ранее получить доступ к участкам было невозможно из-за плохой погоды. Поисковые работы продолжат в ближайшее время.