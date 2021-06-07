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Общество7 июня 2021 11:23

Неизвестное ранее братское захоронение обнаружено в Тульской области

Его нашли представители отряда «Штурм»
Игорь КОПЫТОВ
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Неизвестное ранее братское захоронение обнаружено в Тульской области

Неизвестное ранее братское захоронение обнаружено в Тульской области

Фото: соцсети

Поисковики отряда «Штурм» локализовали захоронение предположительно 1942 года. Данные о возможных могилах были получены при изучении архивных документов МО РФ во время подготовки к разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж». Местонахождение еще, как минимум, двух захоронений пока уточняется.

Ранее получить доступ к участкам было невозможно из-за плохой погоды. Поисковые работы продолжат в ближайшее время.