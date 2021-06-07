В Тульской области за неделю оштрафованы 68 нетрезвых водителей Фото: Алексей ФОКИН

42416 административных правонарушений - превышение скорости движения и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Еще 146 водителей перевозили детей без специального кресла, 21 человек сели за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами.

34 водителя находились за рулем в состоянии опьянения, еще столько же отказались от прохождении медицинского освидетельствования.

Нарушали правила поведения на дороге и 180 пешеходов.