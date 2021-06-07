В Тульской области злоумышленник приловчился грабить старушек Фото: Алексей ФОКИН

В первый раз 38-летний житель города Узловая достаточно легко завладел кошельком 84 -летней потерпевшей, возвращавшейся из магазина, у подъезда дома, где она проживала, просто вырвав его из рук женщины. Добыча составила 4 тысячи рублей.

Второй раз, действуя по аналогичной схеме, он ограбил на остановке 68-летнюю женщину, заполучив уже 18 тысяч рублей.

А вот в третий 65-летняя потерпевшая, возвращавшаяся домой, оказала сопротивление. И дамскую сумку с пакетом отказалась выпускать из рук, даже упав на тротуар. Мужчина попытался применить силу, когда та упала, надавив ногой на грудь лежавшей на спине женщины. Та стала звать на помощь, и фигурант уголовного дела, опасаясь быть задержанным, отпустил добычу, скрывшись с места преступления.

С учетом собранных по делу доказательств, суд назначил грабителю 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.