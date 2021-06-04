Туляков угостят кашей и покатают на лодках на открытии навигации для маломерных судов Фото: Алексей ФОКИН

Всех пришедших будут угощать ухой, гречневой кашей с тушенкой и чаем, приготовленными на полевой кухне. В качестве шоу - торжественное прохождение патрульных, маломерных и парусных судов, показательные выступления с элементами состязательности, катание детей и взрослых на катерах, мотолодках и каноэ.

Организаторами предусмотрены интерактивные игры для детей на различных площадках - перетягивание рукава, сбор тревожного чемоданчика, спасение утопающего. Начало в 12.00.