Туляков приглашают попробовать сделать брошь из фоамирана «Четыре сезона» Фото: материалы пресс-служб

Участникам мероприятия предстоит использовать бархатистый пластик в новом качестве. Фоамиран испытают не только ножницами, но и фигурными дыроколами, перфорация и другие приемы помогут создать очень яркие и необычные вещи. Отдельной темой на занятии станет сочетание цветов - кому-то по душе контрасты, а кто-то предпочитает использовать мягкие, пастельные тона.

Красочную брошь можно будет сделать в субботу, 5 июня в музее «Тульские древности».