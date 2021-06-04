В Зареченском округе Тулы «накрыли» подпольный игровой клуб Фото: материалы пресс-служб

В одном из домов на улице Октябрьская города Тулы четверо жителей Тульской области в возрасте от 42 до 49 лет незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием специального оборудования вне игровой зоны.

Незаконная деятельность была пресечена вчера, 3 июня, в результате совместной операции Следкома, МВД России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

Теперь в отношении организаторов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.