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Общество4 июня 2021 14:05

Следком Тульской области возбудил уголовное дело после того, как газорезчик на работе сломал ногу

ЧП произошло в городе Алексине
Игорь КОПЫТОВ
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Следком Тульской области возбудил уголовное дело после того, как газорезчик на работе сломал ногу

Следком Тульской области возбудил уголовное дело после того, как газорезчик на работе сломал ногу

Фото: материалы пресс-служб

Днем 31 мая в помещении одного из филиалов «Тяжпромарматуры» на улице Некрасова во время работ по разрезанию металлических листов на токарно-карусельном станке на 30-летнего газорезчика упал ходовой винт, сломав ему ногу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ и устанавливается, насколько в произошедшем виновен кто-то из ответственных за соблюдение техники безопасности и охраны труда.