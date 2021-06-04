Следком Тульской области возбудил уголовное дело после того, как газорезчик на работе сломал ногу Фото: материалы пресс-служб

Днем 31 мая в помещении одного из филиалов «Тяжпромарматуры» на улице Некрасова во время работ по разрезанию металлических листов на токарно-карусельном станке на 30-летнего газорезчика упал ходовой винт, сломав ему ногу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ и устанавливается, насколько в произошедшем виновен кто-то из ответственных за соблюдение техники безопасности и охраны труда.