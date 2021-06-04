Заместитель Генепрокурора РФ представил нового прокурора Тульской области Александра Грицаенко Фото: материалы пресс-служб

Александр Грицаенко назначен на должность указом Президента РФ В.В. Путина 26 мая 2021 года.

Александр Александрович начал службу в органах прокуратуры в 2001 году, последовательно занимая различные должности, пройдя путь от следователя прокуратуры до прокурора субъекта Российской Федерации.

За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», именным оружием, классный чин – старший советник юстиции.

Прокурор Тульской области Александр Грицаенко выступил с приветственной речью перед коллективом. В завершение мероприятия заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев пожелал всем успехов в работе.