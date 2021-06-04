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Происшествия4 июня 2021 11:49

Жительница Тульской области делала покупки по чужой карте

Она, конечно, ее не воровала, а подобрала, но сути это не меняет — поступок квалифицируется как кража
Игорь КОПЫТОВ
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Жительница Тульской области делала покупки по чужой карте

Жительница Тульской области делала покупки по чужой карте

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой стала 82-летняя жительница Богродицка. По предварительным данным, она где-то забыла свою банковскую карту, после чего с нее произошло списание денежных средств в размере 36 тысяч 165 рублей.

В ходе проверки удалось установить личность злоумышленника, воспользовавшегося находкой. Понимая, что распоряжается не принадлежащими ей деньгами, 32-летняя безработная богородчанка все же оплатила покупки в магазине найденной банковской картой.