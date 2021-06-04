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Общество4 июня 2021 10:26

В Тульской области сразу шесть матерей «забыли» поделиться жильем со своими несовершеннолетними детьми

Особенно, учитывая, что жилье они приобрели за материнский капитал
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области сразу шесть матерей «забыли» поделиться жильем со своими несовершеннолетними детьми

В Тульской области сразу шесть матерей «забыли» поделиться жильем со своими несовершеннолетними детьми

Фото: Алексей ФОКИН

Щекинская прокуратура в судебном порядке защитила жилищные права несовершеннолетних. Так, шести местным жительницам при рождении второго ребенка были выданы государственные сертификаты на материнский капитал. Получив их и приобретя в собственность жилье, женщины не оформили их в общую собственность с детьми.

Как только поступили иски от суда, две ответчицы добровольно переоформили права на недвижимость, а вот еще четверо пока не спешат. Исполнение этих судебных решений находится на контроле в прокуратуре города.