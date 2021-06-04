Ряд деревень и поселков Большой Тулы сидят сегодня без воды Фото: Алексей ФОКИН

Так, из-за производства ремонтных работ Ленинскими РЭС, «засуха» до 17.00 наступила в д. Торхово, д. Теплое, п. Волынцевский, д. Коптево.

Отключения также коснулись части поселка Ленинского - ул. Ленина, 1, 3а, 5, 7, 9, 9а, 12, ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, ул. Механизаторов, 1, 2, 3, 4, 5, ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, ул. Маяковского, д. 31, ул. Терешковой, 5, 7, ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Совхозная, 2, ул. Маяковского, ул. Пушкина, ул. Колхозная, ул. Октябрьская, пер. Зеленый, ул. Первомайская

После восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа в связи с изменением гидравлического режима.