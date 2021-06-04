Десятки домов в Туле 4 июня остались без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Так, до 12:00 электроэнергии не будет по ул. Рязанская, 48-а.

До 15:00 - ул. Шевченко, 3-10, 3-а; ул. Желензняка, 14-а, 16-а, 16ул. Щорса, 4-36 (чётн.), 3-31 (нечётн.); ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57; ул. Фурманова, 3-10; ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а До 16:00 - п. Комсомольский: ул. Станционная, 3, 25, 23, 21, 19, 19-а; п. Рудаково: ул. Победы, 7-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9; ул. Люлина, 8, 9; ул. Скуратовская, 97, 99, 101.

До 17:00 - ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н. Неман, 2-19; Мясново: ул. Чмутова, 58-а, 58-82 (чётн.); 7-15 (нечётн.); ул. Р. Зорге, 31, 33; ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; ул. Л. Чайкиной, 1, 2, 4; п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.); ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а; ул. Ярославского, 5, 7; п. Южный: ул. Шахтёрская, 3, 1, 2, 1-а, 2-8 (чётн.), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн.); ул. Клубная, 1; ул. Автомобилистов, 22, 26-а; ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17.

До 18:00 - Красноармейский пр-т, 16.