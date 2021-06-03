Стал известен предварительный состав тульского АКМ сезона-2021/22 Фото: соцсети

В первую очередь, это игроки выступавшие в МХЛ за «Академию Михайлова» - защитник Даниил Жураков, нападающие Даниил Аноп и Руслан Шамсутдинов.

Нападающие: Дмитрий Бойчук («Тамбов», ВХЛ), Булат Набиуллин (ЦСК ВВС Самара, ВХЛ), Никита Сироткин («Торпедо» Усть-Каменогорск, чемпионат Казахстана), Сергей Смуров («Зауралье» Курган, ВХЛ), Филипп Толузаков («Лада» Тольятти, ВХЛ), Егор Лебедев («Сокол» Новочебоксарск, ВХЛ), Артем Осипов («Энергия» Торунь, Польская хоккейная лига), Антон Угольников («Металлург» Жлобин, белорусская Экстралига), Константин Кузнецов («Рубин» Тюмень, ВХЛ), Илья Литвинов («Динамо» Молодечно, белорусская Экстралига), Максим Аскаров («Детва», чемпионат Словакии), Даниил Аноп («Академия Михайлова», МХЛ), Руслан Шамсутдинов («Академия Михайлова», МХЛ), Глеб Петров («Чайка» Нижний Новгород, МХЛ).

Защитники: Кирилл Меляков, Никита Воронин (оба — «Рубин» Тюмень, ВХЛ), Владимир Ершов («Торпедо» Усть-Каменогорск, чемпионат Казахстана), Яков Селезнев («Дизель» Пенза, ВХЛ), Евгений Шакуров («Тамбов», ВХЛ), Роман Кудинов («Рязань», ВХЛ), Владимир Корягин («Крылья Советов» Москва, МХЛ), Даниил Жураков («Академия Михайлова», МХЛ).

Вратари: Вадим Никитин («Нефтяник» Альметьевск, ВХЛ), Мильчаков Дмитрий («Металлург» Жлобин, белорусская Экстралига), Тимур Шиянов («Амур» Хабаровск, КХЛ).

Также среди новичков - вице-чемпион мира среди молодежи, нападающий Максим Лазарев, игравший в начале карьеры за «Ак Барса», далее поигравший в Северной Америке в составе «Кейп Бретона». В канадском клубе Лазарев играл три сезона, и в сезоне 2015/16 дошел до четвертьфинала Кубка Президента, а в 2014 году принял участие в Кубке Мира МХЛ. По возвращению домой защищал цвета нижегородского «Торпедо», где выступал в командах ВХЛ и КХЛ.