В Туле предлагают установить новые арт-объекты Фото: Алексей ФОКИН

Среди дизайн-проектов - муравей на мотоцикле, улыбающийся самовар, гигантская блоха в котелке пряник и ружье длиной в 10 метров.

Каждый объект может быть исполнен с использованием технологии дополненной реальности, что усилит восприятие, а также поможет продвижению Тулы как туристического центра через интернет.

Впрочем, инициатива встретила и острую критику со стороны представителей культурной общественности региона. Так, историк и краевед Сергей Демидов коротко прокомментировал предложенное в соцсетях: «Какой примитив и какое убогое знание Тулы!»