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Звезды3 июня 2021 17:59

В Туле предлагают установить новые арт-объекты

По мнению автора инициативы, необычные скульптуры, если они связаны с историей города и тульскими брендами будут уместны
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле предлагают установить новые арт-объекты

В Туле предлагают установить новые арт-объекты

Фото: Алексей ФОКИН

Среди дизайн-проектов - муравей на мотоцикле, улыбающийся самовар, гигантская блоха в котелке пряник и ружье длиной в 10 метров.

Каждый объект может быть исполнен с использованием технологии дополненной реальности, что усилит восприятие, а также поможет продвижению Тулы как туристического центра через интернет.

Впрочем, инициатива встретила и острую критику со стороны представителей культурной общественности региона. Так, историк и краевед Сергей Демидов коротко прокомментировал предложенное в соцсетях: «Какой примитив и какое убогое знание Тулы!»