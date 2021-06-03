В ближайшие полтора года завершится бесплатное подключение домов к газу в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Этот документ позволит получить доступ к «голубому топливу» преимущественно селянам, но также и жителям небольших городов. Благодаря этой инициативе у туляков появляется бесплатное подведение топлива до границ земельных участков.

Выполнять работы будет единый оператор газификации по принципу «одного окна», так что людям не придется собирать большое количество документов в разных инстанциях. Кроме того, это позволит сократить вдвое сроки подключения к газу.

Процедура не будет зависеть от площади дома, к которому будут подводить «голубое топливо». В любом случае работы планируют производить за счет государства.

Завершить процедуру планируется до 2023 года.