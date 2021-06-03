3-4 июня тульские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области Единый госэкзамен по русскому языку пишут 5862 ученика. Причем, на первом этапе — большая часть - 3840 одиннадцатиклассников.

Время проведения экзамена 3 часа 30 минут.

Все проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора - перед началом школьники проходят термометрию, в одной аудитории не должно находиться больше 9 человек. Учителя обязательно должны быть в масках и перчатках, а сами старшеклассники — по желанию.

Результаты экзаменов станут известны 22 июня.