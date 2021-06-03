Вынесен приговор убийце из Суворова Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 4 марта текущего года житель города Суворова распивая алкоголь у себя на квартире в компании знакомого, поссорился с ним и, схватив нож, нанес тому удар в шею. От полученных повреждений 54-летний потерпевший скончался в больнице.

На суде 38-летний мужчина вину признал в полном объеме.

Теперь злоумышленнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.