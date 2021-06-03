Молодая тулячка жестоко обращалась с грудным младенцем Фото: Алексей ФОКИН

Местная жительница она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. По предварительной версии, с сентября 2020 года по январь 2021, женщина, проживая с малышом у сожителя, систематически употребляла алкогольные напитки, устраивала скандалы в присутствии ребенка, оставляла его без присмотра и неоднократно подвергала его физическому и психологическому насилию.

Теперь ребенок изъят из семьи. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд для рассмотрения по существу. Вопрос возможности лишения женщины родительских прав находится на контроле в прокуратуре.