Тульскую область атакует ядовитый борщевик Фото: соцсети

В социальных сетях туляки размещают фотографии и делятся бедой. Создается полное впечатление, что никто ни в области, ни в городе не пытается бороться с этим ядовитым сорняком.

Снимки из окрестностей выложили жители села Архангельское: «...и детская площадка, и школа с садиком, и жилой сектор – все в нашем селе утонуло в борщевике».

Не отстают от них и жители Пролетарского округа. В частности, по снимкам видно, как ядовитое растение захватило территории вдоль улицы Кутузова в районе ТЦ «Голубой огонь», а также в окрестностях Новомедвенского проезда позади остановки общественного транспорта.

Вместе с тем, в 2021 году на комплексную борьбу с борщевиком Сосновского в Тульской области заложено более 22,5 миллионов рублей.