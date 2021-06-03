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Звезды3 июня 2021 9:39

Тулякам и гостям города предложено создать собственные маршруты выходного дня

В городе стартовал проект «Тульские выходные»
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам и гостям города предложено создать собственные маршруты выходного дня

Тулякам и гостям города предложено создать собственные маршруты выходного дня

Фото: Алексей ФОКИН

Туристы смогут воспользоваться этим сервисом и узнать список мест, которые стоит посетить в городах региона. Убедиться в графике работы, найти номера музеев, выставочных залов, список достопримечательностей, культурных пространств, а также гостиниц и кафе.

На сайте министерства культуры Тульской области размещена полная информация не только о достопримечательностях, но также теперь представлен реестр ключевых объектов питания и размещения по районам.

Благодаря этому жители и гости региона могут создать свой уникальный экскурсионный маршрут на один или несколько дней, чтобы познакомиться достопримечательностями.