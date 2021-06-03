5 июня в центре Тулы перекроют движение на улицах Фото: Игорь КОПЫТОВ

В целях обеспечения безопасного дорожного движения во время проведения мероприятия будут введены ограничения на следующих улицах: запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 5 июня 2021 года с 00:00 до 15:00 по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Союзном переулке, в Черниковском переулке, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

А с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Союзном переулке, в Черниковском переулке.