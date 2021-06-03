Туляка осудили за преступление, совершенное 29 лет назад Фото: Алексей ФОКИН

О том, что он причастен к трагедии, 55-летний туляк признался совсем недавно, написав явки с повинной, уже отбывая наказание за убийство двух других человек, сопряженное с разбоем. 7 апреля 1992 года мужчина, находясь в гостях у случайных знакомых – отца и сына – застрелил их из обреза во время совместного распития алкоголя. Младшего он убил на месте, старшего — в соседнем доме. Также убийца похитил имущество своих жертв.

Суд не нашел оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности за содеянное в связи с истечением срока давности. Поэтому приговорил мужчину к 23 годам по п. «з» ст. 102 УК РФ лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.