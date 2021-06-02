Тульский АКМ ставит цель попасть в плей-офф ВХЛ: тренерский штаб сформирован Фото: соцсети

Главному тренеру Алексею Ждахину будут ассистировать тренер по работе с защитниками Сергей Воронов, тренер по работе с нападающими Михаил Комаров, тренер вратарей Альберт Ширгазиев и тренер по физподготовке Александр Володин.

В грядущем сезоне в «Академии Михайлова» будет выстроена вертикаль ВХЛ — МХЛ — НМХЛ. Во взрослую команду будет подключаться молодежь. При этом, все же в команду ВХЛ приглашены опытные игроки - ставится задача как минимум попасть в плей-офф Кубка Петрова.