Десятки домов в Туле останутся без электричества в четверг, 3 июня

Десятки домов в Туле останутся без электричества в четверг, 4 июня Фото: Алексей ФОКИН

Так, до 16:00 электроэнергии не будет по 1-й проезду М. Расковой, 1-15 (нечётн.), 1-а, 15-а, 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Ушинского, 46; ул. Яблочкова, 15, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к; п. Н-Скуратово, 115-137, 133-а; ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б.

До 14:00 - Мясново: ул. М. Жукова, 8-б.

До 17:00 - п. Южный: ул. Шахтёрская, 3, 1, 2, 1-а; ул. Клубная, 1; ул. Автомобилистов, 22, 26-а; п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 15, 12, 1, 8, 9, 10, 12, 2, 3; ул. Дронова, 1, 2/4; Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170-198 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76; п. Косая Гора: ул. Советская, 39-77 (нечётн.); ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.); ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Дектерева, ул. Заварная, ул. Пороховая 187, 189, 171, 175; ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29.

До 18:00 - ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72; пр-т Ленина, 121, 123; ул. Октябрьская, 7; п. Косая Гора: ул. Пушкина, 1, 3, 7; ул. Ген. Горшкова, 19.