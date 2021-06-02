Тульского дальнобойщика, попавшего в ДТП со смертельным исходом в Вологодской области оправдали Фото: материалы пресс-служб

Трагедия произошла 23 мая 2018 года в Сямженском районе Вологодской области на автодороге М-8 «Москва-Архангельск». По версии следствия, пожилой дальнобойщик из Тулы заметил выскочивший ему навстречу автомобиль Hyundai. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречку. Но и водитель иномарки совершил аналогичный маневр. В результате кроссовер влетел под кабину большегруза. Оба находившихся на переднем сидении человека скончались на месте ДТП. Сам туляк настаивал на версии, что иномарка вылетела из-за поворота, поэтому он не успел избежать столкновения.

Суд пришел к выводу, что в аварии виноват водитель кроссовера, нарушивший правила дорожного движения. Это подтвердили результаты экспертизы. Так пожилого дальнобойщика оправдали.