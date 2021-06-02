Трое жителей Черни Тульской области похитили более 2 миллионов бюджетных средств Фото: Алексей ФОКИН

Так, двое жителей поселка Чернь Тульской области, занимая должности бухгалтеров в муниципального Центра обеспечения деятельности системы образования, а также родственник одного из них с декабря 2017 года по августа 2018 года изготовили муниципальные контракты, договоры поставок со спецификациями, акты приемки-передачи товара и товарные накладные, заключенные между подконтрольными указанному родственнику организациями и образовательными учреждениями Тульской области, в которые внесли заведомо ложные сведения о стоимости товаров. Высвободившийся излишек злоумышленники решили присвоить себе.

В результате из перечислений на общую сумму 4,4 млн рублей, 2 млн «уплыли» в карман соучастников.

Теперь все трое приговорены по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил.