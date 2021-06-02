В Тульской области начали вакцинировать дачников прям в садовых товариществах Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В садовых некоммерческих товариществах Тульской области организованы мобильные пункты по вакцинации от коронавируса. Прививку, конечно, можно сделать в ближайшем фельдшерском пункте. Но большинство дачников — пожилые люди и живут на даче все лето. Им трудно добраться до ФАПа в соседней деревне или до районной поликлиники. Поэтому с недавнего времени им стал доступен выезды мобильных бригад.

Передвижные комплексы будут приезжать в СНТ раз в неделю по определенному расписанию. Бесплатно вакцинироваться может любой желающий, записываться на прививку заранее не нужно.