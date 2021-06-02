Зареченский стрелок в Туле пойдет в ближайшее время под суд Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 23 апреля нынешнего года 26-летний туляк, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома № 25 по улице Галкина несколько раз выстрелил в случайного прохожего из электропневматического автомата, попав одной из пуль 19-летнему потерпевшему в ногу. Не успокоившись на достигнутом, далее злоумышленник неподалеку от магазина «Пятерочка» рядом еще несколько раз выстрелил в троих 13-14-летних подростков, причинив им различные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил, что электропневматический автомат, применяемый для игры в страйкбол, он взял в тот вечер в квартире своего родственника, а стрелять начал ради шутки.

Теперь молодого человека обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ.