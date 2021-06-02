В Тульской области заключенные исправительных колоний выявляли лучших в игре в городки Фото: материалы пресс-служб

Осужденные, разбившись на команды, состязались в мастерстве по выбиванию деревянными битами с определенного расстояния фигур, сложенных из деревянных цилиндров. При подготовке использовались обучающие фильмы и наглядная информация, изготовлен необходимый спортивный инвентарь.

Турниры вызвали большой интерес не только у участников соревнований. Многие осужденные с удовольствием поддерживали своих товарищей в качестве болельщиков.

Первый опыт оказался весьма успешным, и теперь подобные сорвнования планируется проводить регулярно.