Карен Шахназаров встретится с поклонниками в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Яснополянский кинотеатр «Время Кино» покажет культовую картину известного режиссера. «Курьер» вышел на экраны в 1986 году, показав на примере истории отдельных людей состояние общества на заре перестройки. Фильм говорит и об отчуждении детей и родителей, о потере ориентиров, о нежелании молодых людей следовать по стопам отцов и о бунте молодежи в лице главного героя, который не знает, ни во имя чего он бунтует, ни против чего. Сегодня фильм смотрится так же актуально, как и 35 лет назад.

В 2020 году фильм прошел цифровую реставрацию и был выпущен в повторный прокат. Эту версию и увидят гости кинотеатра «Время Кино» в Ясной Поляне.

Начало показа 4 июня в 19:00. А после окончания фильма Карен Шахназаров лично ответит на вопросы зрителей.