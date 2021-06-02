Автошкола в Тульской области учила вождению, не имея необходимого оборудования Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что вопреки требованиям закона у ООО «Автопилот» отсутствовали сайт в сети Интернет, а также оборудование, необходимое для организации учебного процесса.

Кроме того, к образовательному процессу были допущены работники без медицинских книжек и не прошедшие медосмотр. А договор на проведение предрейсовых осмотров мастеров производственного обучения был заключен с лицом, не имеющим лицензии на проведение данных осмотров. Послерейсовый же осмотр в ООО «Автопилот» не производился совсем.

В результате ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сама автошкола должна заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.