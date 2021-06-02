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Происшествия2 июня 2021 14:25

Без малого миллион рублей выманил телефонный мошенник у туляка

Полиция Тулы устанавливает обстоятельства обмана жителя поселка Скуратово на крупную сумму денег
Игорь КОПЫТОВ
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Без малого миллион рублей выманил телефонный мошенник у туляка

Без малого миллион рублей выманил телефонный мошенник у туляка

Фото: Алексей ФОКИН

35-летнему туляку позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что является сотрудником службы безопасности одного из банков. Мошенник проинформировал мужчину о якобы попытка оформить кредит на его имя. Ну, а чтобы предотвратить это, ему самому необходимо обратиться в банк за оформлением кредита и после получения денег перевести их на так называемый «защищенный» счет. Потерпевший перечислил 965 тысяч рублей, как ему было указано телефонным собеседником, а в результате остался с непогашенным кредитом и без денег.

В настоящее полицией проводятся мероприятия по установлению обстоятельств данного мошенничества.