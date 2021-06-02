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Происшествия2 июня 2021 14:08

В Тульской области задержаны серийные похитители канализационных люков

Ушлые «гастролеры» совершали кражи за пределами города, в котором проживали
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области задержаны серийные похитители канализационных люков

В Тульской области задержаны серийные похитители канализационных люков

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Полицейскими из Богородицка при проведении мероприятий за совершение хищения канализационного люка с поличным были задержаны двое безработных жителей Узловой 41 и 23 лет. Причем старший был уже ранее судим за кражи.

В ходе расследования выяснилось, что подельники похитили как минимум десять люков с улиц Богородицка и Новомосковска. Ворованное они увозили на автомобиле и сдавали в пункты приема металлолома.

В настоящее время один из задержанных арестован, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативниками проводится работа по выяснению их причастности к подобным кражам на территории других населенных пунктов региона.