В 31 ДТП, произошедшем на на территории Большой Тулы за минувшие сутки пострадали пять человек Фото: материалы пресс-служб

Однако по области огнеборцы тушили три техногенных пожара - в гараже на улице Комсомольская в городе Богородицке, в неэксплуатируемом сооружении на улице Школьной в Кимовске, а также в жилом доме в деревне Верхний суходол под Алексиным.

По холодному водоснабжению и водоотведению в Туле зафиксировано 1 аварийное отключение, по газоснабжению – 1, а по электроснабжению – 3. Все аварийные ситуации устранены.

Всего в ЕДДС города Тулы поступило 1116 обращений граждан. Служба спасения выезжала на вызовы восемь раз.