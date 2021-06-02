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Звезды2 июня 2021 12:52

Памятнику «Булочке-венёвке» в Тульской области быть!

Идея скульптуры стала победителем всероссийского конкурса «Культурный след»
Игорь КОПЫТОВ
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Памятнику «Булочке-венёвке» в Тульской области быть!

Памятнику «Булочке-венёвке» в Тульской области быть!

Фото: соцсети

Всего экспертами к реализации в 2021 году было отобрано пять заявок из более чем тысячи проектов, представляющих 64 региона России. Конкурс призван создавать новые достопримечательности в различных городах — от миллионников до самых провинциальных.

Напомним что арт-объект посвящен традиционной выпечке города Венёва, которую тут делали с дореволюционного времени. С 2014 года традиционную для города выпечку стали делать в форме буквы "В". Она получила большую популярность среди гостей города, которые присвоили ей имя «Венёвка».