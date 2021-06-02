Памятнику «Булочке-венёвке» в Тульской области быть! Фото: соцсети

Всего экспертами к реализации в 2021 году было отобрано пять заявок из более чем тысячи проектов, представляющих 64 региона России. Конкурс призван создавать новые достопримечательности в различных городах — от миллионников до самых провинциальных.

Напомним что арт-объект посвящен традиционной выпечке города Венёва, которую тут делали с дореволюционного времени. С 2014 года традиционную для города выпечку стали делать в форме буквы "В". Она получила большую популярность среди гостей города, которые присвоили ей имя «Венёвка».