В тульском ремесленном дворе «Добродее» стартовала летний проект для детей Фото: материалы пресс-служб

Мальчишки и девчонки приняли участие в сказочной квест-игре, отыскивая ответы на его вопросы в тульской кузне и русской печке, на «Добром подворье» и «Аллее ремесел». Гостей фольклорного театра позабавил своими приключениями неутомимый герой народной кукольной комедии Петрушка, а специальная программа познакомила с традиционными играми и игрушками России.

На игровых площадках состязались в старинные «закидушки» и «клюку», стреляли из гигантской рогатки в «Осадном тире», проявляли ловкость и смекалку, проходя лабиринт. В течение всего праздника на ремесленных мастер-классах можно было сделать деревянную игрушку, выковать подкову или гвоздь, отчеканить монету или выгравировать свои инициалы на ложке, расписать филимоновскую игрушку.

С данного мероприятия стартовал цикл праздников «Каникулы в «Добродее» для летних пришкольных лагерей, детских групп и семей с детьми. В течение всего лета мастера-добродеи будут знакомить посетителей с традициями тульских мастеров. Взрослые и дети смогут посетить ремесленные слободы двора - плотницкую, кузнечную, гончарную, текстильную, а также побывать в Кустарном антимузее.