В аварии на трассе в Тульской области пострадали двое детей Фото: материалы пресс-служб

На 241-м километре автодороги М-4 «Дон» 34-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Volkswagen — 9-летняя девочка, которая была госпитализирована, и 7-летний мальчик, отпущенный после оказания медицинской помощи, а также 33-летняя женщина, тоже угодившая в больницу. Досталось и 60-летней пассажирке Mitsubishi, которая также госпитализирована с различными травмами.

Госавтоинспекция отмечает, что на момент ДТП мальчик находился без специального детского удерживающего устройства.