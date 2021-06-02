В Тульской области зарегистрировано 736 случаев присасывания клещей к людям
Фото: материалы пресс-служб
За аналогичный период 2020 года случаев было зафиксировано 595.
Детей в этом сезоне пострадало 281 человек.
Только за прошедшую неделю за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 286 человек, среди которых детей - 130 чел.
Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано и 22 завозных случая, при посещении Калужской, Смоленской областей и ряда других регионов.
За период мониторинга исследовано 600 насекомых. В 76 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в 35 пробах - гранулоцитарного анаплазмоза человека.