На пруду Центрального парка в Туле к купальному сезону проверили дно Фото: Алексей ФОКИН

1 июня в Тульской области официально стартовал купальный сезон. По факту, конечно, погода не позволила сделать это массово, но тем не менее, накануне в заявленных местах отдыха продолжались проверки дня специалистами МЧС.

На выходных водолазы почистили дно пруда в Центральном парке культуры и отдыха от мусора. Со дна подняли то, что потеряли туляки в прошлом сезоне — солнечные очки, детский мячик, бытовой мусор, а также несколько коряг.

Напомним, что в нынешнем году в Тульской области к эксплуатации допущены 60 пляжей – их проверили сотрудники ГИМС. На официальных зонах отдыха установили спасательные вышки, оборудовали медицинские кабинеты, туалеты и раздевалки. Непосредственно в Туле открыты 8 зон отдыха.