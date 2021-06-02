В Туле гонщики-угонщики понесут законное наказание Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что по осени прошлого года двое безработных молодых людей 19 и 20 лет совершили 17 угонов отечественных автомобилей на территориях Тулы, Суворова и Новомосковска. При этом умысла перепродажи машин у них не было — на угнанных транспортных средствах они катались по области, пока не заканчивался бензин, а потом бросали.

Угонщикам не всегда везло, еще в 4 случаях у машин просто не завелись двигатели. Кроме того, злоумышленники украли из семи иных автомобилей имущество общей стоимостью 17 тысяч рублей.

Теперь угонщиков по целому ряду статей - п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 2 ст. 326 УК РФ - приговорили к четырем годам трем месяцам и четырем годам шести месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.