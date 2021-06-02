В Туле будут судить крупного наркоторговца-«закладчика» Фото: Алексей ФОКИН

33-летний безработный житель Тулы в январе текущего года разместил в недоступных для посторонних лиц местах на территории Зареченского округа 60 закладок с мефедроном общей массой более 391 граммов, 70 закладок с амфетамином общей массой более 548 граммов, 2 закладки с производным N-метилэфедрона общей массой более 4,7 граммов.

Действуя в составе преступной группы, он намеревался сбыть их через интернет, однако осуществить свой план злоумышленник не смог, так как его действия пресекли сотрудники регионального наркоконтроля.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ.