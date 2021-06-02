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Происшествия2 июня 2021 10:42

Восемь лет за убийство супруга: в Тульской области свой вердикт вынес суд

Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении узловчанки, убившей бывшего супруга
Игорь КОПЫТОВ
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В ходе предварительного расследования установлено, что в вечером 13 февраля текущего года 34-летняя женщина, в своей квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с бывшим супругом нанесла ему 7 ударов ножом в область спины и грудной клетки. От полученных ран 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд приговорил узловчанку к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Приговор суда в законную силу не вступил.