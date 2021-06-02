В городе Щекино Тульской области за «антиковидные» нарушения закрыли торговый центр Фото: Алексей ФОКИН

В торговом центре на улице Шахтерской отсутствовали дезинфицирующие средства, своевременная уборка помещений не проводилась. Не было контроля ношения сотрудниками и посетителями масок не контролировалось, как и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в помещении отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха.

По результатам проверки, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, а также составлен протокол о временном запрете деятельности на 30 суток.

Днем ранее практически по тем же причинам на 5 суток была закрыта торговая точка в пос. Первомайском на ул. Центральной Ефремовского района.