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Общество2 июня 2021 10:34

В городе Щекино Тульской области за «антиковидные» нарушения закрыли торговый центр

Очередные проверки регионального Роспотребнадзора выявила ряд торговых точек, подлежащих временному закрытию
Игорь КОПЫТОВ
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В городе Щекино Тульской области за «антиковидные» нарушения закрыли торговый центр

В городе Щекино Тульской области за «антиковидные» нарушения закрыли торговый центр

Фото: Алексей ФОКИН

В торговом центре на улице Шахтерской отсутствовали дезинфицирующие средства, своевременная уборка помещений не проводилась. Не было контроля ношения сотрудниками и посетителями масок не контролировалось, как и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, в помещении отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха.

По результатам проверки, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении, а также составлен протокол о временном запрете деятельности на 30 суток.

Днем ранее практически по тем же причинам на 5 суток была закрыта торговая точка в пос. Первомайском на ул. Центральной Ефремовского района.